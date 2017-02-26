СМИ: США могут выйти из Совета по правам человека ООН

В Белом доме рассматривается возможность выхода США из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников, связанных с членами бывшей и нынешней администрации президента.

Пока эта инициатива не значится в официальной повестке, однако ведется ее обсуждение. В администрации американского президента, по данным экс-сотрудника госдепартамента, ставят под вопрос состав СПЧ, а также его эффективность в целом.

«Несколько запросов приходило из офиса госсекретаря [США Рекса Тиллерсона] о том, что он сомневается в необходимости присутствия США в составе Совета по правам человека ООН», — сказал источник.

В конечном итоге, отмечает издание, решение о возможном выходе США из совета будут принимать Тиллерсон, постпред США при ООН Никки Хейли и сам президент Дональд Трамп.

В октябре прошлого года по результатам голосования Россия не вошла в состав СПЧ ООН.