В алтайской колонии освобождают Дадина

В алтайской исправительной колонии №5 сегодня, 26 февраля, освобождают активиста Ильдара Дадина. Как сообщает "Дождь", утром в воскресенье туда прибыл автомобиль спецсвязи, который привез решение Верховного суда об отмене приговора. После этого начальник ИК-5 рассказал жене Дадина Анастасии Зотовой о начале процедуры освобождения.

"Позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса", – сказала Зотова "Интерфаксу".

Радио "Свобода" публикует фото машины спецсвязи у ворот колонии. По данным издания, она прибыла туда в 8.35 по Москве.

Накануне представители алтайской общественной наблюдательной комиссии сообщили журналистам, что Дадина выпустят из колонии после того, как сотрудники ФСИН получат официальную бумагу из Верховного суда об отмене его приговора. Во время встречи сам Дадин сказал, что при оглашении решения Верхсуда сотрудники колонии вышли из комнаты для видеосвязи и потому решения не слышали.

Верховный суд принял решение отменить приговор Дадину еще 22 февраля. Судьи решили, что в деле отсутствовал состав преступления. Во время рассмотрения его дела Верховный суд указал на то, что на момент заведения против Дадина уголовного дела по статье 212.1 УК РФ административные постановления о нарушениях на митингах не вступили в силу.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного новой статьей УК – о многочисленных административных нарушениях в ходе массовых акций протеста. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 года. Дадин стал первым, и пока единственным, осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года.