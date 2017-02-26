ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо

Четыре человека пострадали после того, как вечером 25 февраля на Лиговском проспекте, 47, «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар.

Подробную информацию о пострадавших в результате ДТП с пешеходами в центре Петербурга сообщает 26 февраля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Четыре человека пострадали после того, как вечером 25 февраля на Лиговском проспекте, 47, «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар. Из них три – пешеходы, все молодые женщины; у одной тяжелые травмы, у другой – средней степени тяжести, у самой молодой – легкие. Водитель также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».