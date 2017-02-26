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26.02.2017 10:36

В Малайзии подтвердили причину смерти Ким Чен Нама – VX-газ

Министерство здравоохранения Малайзии сообщило результаты вскрытия тела Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 26 февраля сообщают российские СМИ со ссылкой на Associated Press.

Аутопсия подтвердила версию полиции и врачей: Ким Чен Нам скончался от паралича, который наступил вследствие отравления нервно-паралитическим ядом типа VX.

По данным полиции, компоненты отравляющего вещества типа VX, запрещенного Конвенцией ООН о химическом оружии от 1993 года, нашли на лице и глазах погибшего. Под стражей находятся две девушки, подозреваемые в том, что нанесли запрещенное вещество на лицо Ким Чен Нама, передает «Газета.Ru».

Вообще же подозреваемых по меньшей мере восемь, пишет ТАСС. Уже задержаны четверо из них, в том числе гражданки Индонезии и Вьетнама, знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также житель КНДР. Еще четверо северокорейских граждан уехали из Куала-Лумпура в день инцидента и находятся в Пхеньяне. Также правоохранители хотят допросить работника северокорейской авиакомпании Air Koryo и сотрудника посольства КНДР в Малайзии.

Ким Чен Нам подвергся нападению в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля и скончался по пути в больницу. Он почувствовал себя плохо в аэропорту: жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся.

 


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