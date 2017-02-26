В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо

Тяжелые травмы получил 14-летний спортсмен из Свердловской области, выступавший 25 февраля на соревнованиях по боевым искусствам в Купчино (Фрунзенский район Петербурга).

Как стало известно "Фонтанке", в субботу утром в детскую городскую больницу №5 имени Филатова привезли восьмиклассника, участвовавшего в соревнованиях по тхэквондо в петербургском клубе "Комета" на Загребском бульваре.

По данным "Фонтанки", его госпитализировали с травмами живота и селезенки. Состояние оценивается медиками как тяжелое.

Материал проверки находится в 7-м отделе полиции Фрунзенского района. По предварительной информации, свои пояснения уже дал тренер подростка – Морозов.

Ведется проверка.