СМИ: Япония собирается предложить России совместную деятельность на Курилах

Правительство Японии разработало и намерено скоро представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом пишут 26 февраля российские СМИ со ссылкой на японскую газету Nikkei.

План касается медицины, туризма, рыболовства и экологии. Так, японский кабмин на переговорах 18 марта собирается предложить России предоставлять помощь жителям Южных Курил со стороны японских медиков, в том числе через Интернет, пишет «Газета.Ru».

Предполагается, что этим будут заниматься врачи, работающие в больницах при университетах на северном острове Хоккайдо. Они смогут через Интернет консультировать как российских медиков, так и самих пациентов, отмечает издание.

Кроме того, в Токио считают, что российские и японские компании могли бы организовывать круизы для японских компаний к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.

При участии японских ученых предлагается поддерживать экосистему островов Курильской гряды. Еще один пункт касается организации совместных предприятий с целью производства морепродуктов и разведения некоторых видов рыб, передает ТАСС.