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26.02.2017 10:02
1 Комментариев

СМИ: Япония собирается предложить России совместную деятельность на Курилах

Правительство Японии разработало и намерено скоро представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом пишут 26 февраля российские СМИ со ссылкой на японскую газету Nikkei.

План касается медицины, туризма, рыболовства и экологии. Так, японский кабмин на переговорах 18 марта собирается предложить России предоставлять помощь жителям Южных Курил со стороны японских медиков, в том числе через Интернет, пишет «Газета.Ru».

Предполагается, что этим будут заниматься врачи, работающие в больницах при университетах на северном острове Хоккайдо. Они смогут через Интернет консультировать как российских медиков, так и самих пациентов, отмечает издание.

Кроме того, в Токио считают, что российские и японские компании могли бы организовывать круизы для японских компаний к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.

При участии японских ученых предлагается поддерживать экосистему островов Курильской гряды. Еще один пункт касается организации совместных предприятий с целью производства морепродуктов и разведения некоторых видов рыб, передает ТАСС.

Справка:

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что «важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах». Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление «не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора».

Первые консультации по совместной деятельности на Курилах пройдут в Токио 18 марта. В них примут участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.


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комментарии пользователей (1)
Udel
26 февраля 2017 г. 11:04
Сами не справляемся? Рыба где...
СМИ2
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