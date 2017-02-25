Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку

До 200 человек приняли участие в драке болельщиков немецких футбольных клубов "Герта" и "Айнтрахт" перед началом матча команд в Берлине 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Участники драки использовали различные предметы, включая стеклянные бутылки. Несколько пострадавших с ранениями были госпитализированы. Полиция задержала от 30 до 40 человек.

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Отметим, что на матче 22-го тура бундеслиги "Герта" победила "Айнтрахт" со счетом 2:0.