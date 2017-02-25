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Министр здравоохранения получила премию за спасение пассажирки самолета
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25.02.2017 23:48

Министр здравоохранения получила премию за спасение пассажирки самолета

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова стала лауреатом премии «Щит и роза – 2017», сообщается 25 февраля на сайте Минздрава.

Почётную награду она получила, как говорится в сообщении, «за проявленную ей высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк».

Напомним, 20 сентября 2016 года Скворцова летела в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею Организации объединенных наций. Одна из пассажирок в самолете почувствовала недомогание. Министр оказала женщине необходимую неотложную помощь, самолет экстренно сел в аэропорту «Пулково», и пассажирку благополучно передали врачам Скорой помощи. По данным «Фонтанки», у 47-летней жительницы Москвы предварительно диагностировали транзиторную ишемическую атаку.

Справка:

Веронике Скворцовой не раз приходилось применять профессиональные навыки на заседаниях органов государственной власти. 30 июля 2013 года министр помогла сотруднику Администрации Президента Российской Федерации, у которого возникло прединсультное состояние во время заседания Государственного совета РФ. А 21 ноября 2013 года на заседании президиума правительства упал в обморок один из сотрудников Федеральной службы охраны Российской Федерации. Сотрудник потерял сознание в тот момент, когда Скворцова с трибуны докладывала о состоянии конкуренции на рынке лекарственных препаратов, и министр оказала пострадавшему первую помощь.


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