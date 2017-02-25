Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины, основная цель которой – противодействие "разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны", сообщает 25 февраля УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в документе, принятие доктрины необходимо в свете актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимости в новых подходах к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях свободного обращения информации.

Как отмечается, контролировать реализацию упомянутых в доктрине задач будет непосредственно Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Правительство же будет обеспечивать осуществление информационной политики государства и финансирование программ, связанных с информбезопасностью.

"Несмотря на особые условия и ведение против нашего государства агрессивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире, обеспечение реализации доктрины возможно только при условии надлежащей координации мероприятий, осуществляемых всеми государственными органами", – подчеркивается в документе.

Участие в защите информационного пространства Украины также будут принимать МИД страны, Минобороны, Минкультуры, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, разведывательные органы, Служба безопасности Украины и другие ведомства.

Отметим, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин также утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. Среди ее основных положений – противодействие зарубежным странам, которые наращивают информационное воздействие на Россию, защита молодежи от размывания традиционных духовно-нравственных ценностей, нейтрализация подрывов основ и патриотических традиций и так далее.

В документе также отмечалось, безграничные возможности оборота информации "все чаще используются для достижения геополитических, террористических, экстремистских и криминальных целей", и ряд зарубежных стран наращивает информационное воздействие на Россию. При этом конкретные страны в доктрине не указывались.