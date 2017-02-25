20-летний российский саночник выиграл Кубок мира

Российский саночник Роман Репилов 25 февраля стал победителем в общем зачете Кубка мира. Это произошло на заключительном этапе соревнований в немецком Альтенберге, где россиянин выиграл, показав по сумме двух попыток результат 1 минута 47,237 секунды, сообщает ТАСС. Репилов вошел в историю мирового спорта как один из самых молодых обладателей этого престижного трофея.

Вторым стал немец Феликс Лох (отставание 0,461 секунды), третьим – его соотечественник Йоханнес Людвиг (+0,800). Другой россиянин – Степан Федоров – занял 10-е место (+1,187), Александр Горбацевич – 12-е (+1,288). Семен Павличенко после первой попытки шел вторым, но в итоге стал 29-м (+4,286).

В общем зачете Кубка мира Репилов набрал 845 очков. В активе Лоха 748 баллов, он стал вторым. Третье место у его австрийца Вольфганга Киндля (700). Павличенко перед последним этапом шел вторым в общем зачете КМ, но в итоге стал четвертым (686).

Единственным российским саночником, ранее побеждавшим в общем зачете Кубка мира, является нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко, которому не было равных в сезоне 2004/05.

Победа в общем зачете Кубка мира сделала Репилова одним из главных претендентов на победу в олимпийском турнире саночников, который пройдет в феврале следующего года в южнокорейском Пхенчхане.