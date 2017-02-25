Мутко: переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы

Переход футбольного полузащитника Павла Могилевца из «Зенита» в «Ростов» прокомментировал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сегодня, 25 февраля. В интервью ТАСС он заявил, что благодаря этому трансферу 24-летний игрок теперь сможет получать игровую практику.

«Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в «Ростов». Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные», – заявил Мутко.

Напомним, что с 2015 по 2016 года Могелевец провел в аренде в «Ростове». За это время он сыграл 26 матчей, в которых забил один гол. Затем «Зенит» его вернул, но с того момента он сыграл за петербургский клуб всего два матча, в одном из которых он вышел лишь на 70-й минуте.