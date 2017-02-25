СМИ: в деле о госизмене офицеров ФСБ есть четвертый фигурант

В уголовном деле о государственной измене с участием двух офицеров ЦИБ ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» есть четвертый фигурант – 40-летний Георгий Фомченков; пока о его роли почти ничего не известно, пишет 25 февраля «Новая газета» со ссылкой на источник в спецслужбе.

По данным издания, Фомченков был задержан 4 декабря 2016 года, в один день с офицерами Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым. 5 декабря Московский гарнизонный военный суд выдал санкции на арест всех четверых, а в феврале продлил срок содержания под стражей.