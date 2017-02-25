Общавшийся с берлинским террористом гражданин Туниса выслан из Италии

Власти Италии выслали из страны гражданина Туниса по соображениям государственной безопасности. Как сообщили в МВД республики, 47-летний мужчина без постоянного места жительства контактировал с Анисом Амри, совершившим теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре прошлого года. Об этом 25 февраля пишет ТАСС.

По предположению полиции, Амри, также гражданин Туниса, общался со своим соотечественником в июне 2015 года, когда останавливался в семье еще одного тунисца. Последний в настоящий момент находится в тюрьме за уголовное преступление. Сам Амри, прибывший в Европу по морю, отсидел в итальянской тюрьме четыре года. Следователи полагают, что, прибыв в Милан через Францию после теракта в Берлине, Амри мог искать старые контакты, чтобы вернуться на родину.

Всего с начала этого года из Италии были высланы 15 подозреваемых в связях с терроризмом и 147 с января 2015 года, уточняет МВД.

Амри совершил теракт в Берлине 19 декабря прошлого года. Он угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сам Амри скрылся и добрался до Италии, где 23 декабря был ликвидирован местной полицией в ходе рядовой проверки документов.