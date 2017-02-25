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25.02.2017 21:28
2 Комментариев

На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре

Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга, напротив Московского вокзала, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, около в 20:25 у дома 47 по Лиговскому проспекту 40-летний водитель автомобиля «Форд» врезался в припаркованные машины и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Пострадали три женщины; одна из них, 26-летняя, находится в тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», «Форд Эскейп» врезался в припаркованный «Хендэ», и оба автомобиля оказались на тротуаре. По предварительным данным, кроме трех женщин пострадал еще и водитель «Форда».

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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комментарии пользователей (2)
Snaky
26 февраля 2017 г. 00:40
Не пора ли запретить?
Бонвиван
26 февраля 2017 г. 00:02
Все люди прекрасны, но только огнестрел делает их еще и ответственными. И, репортеры... Когда вы уже научитесь писать ясно и по-русски? Не "автомобиль снес пешеходов на тротуаре", а водитель автомобиля! За все отвечает ЧЕЛОВЕК (то бишь, гражданин). Автомобиль — не стихийное бедствие, а "средство передвижения" как сказали классики.
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