На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре

Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга, напротив Московского вокзала, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, около в 20:25 у дома 47 по Лиговскому проспекту 40-летний водитель автомобиля «Форд» врезался в припаркованные машины и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Пострадали три женщины; одна из них, 26-летняя, находится в тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», «Форд Эскейп» врезался в припаркованный «Хендэ», и оба автомобиля оказались на тротуаре. По предварительным данным, кроме трех женщин пострадал еще и водитель «Форда».

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».