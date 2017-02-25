СБУ рассказала, как Россия финансирует ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансировал ополченцев самопровозглашенной ЛНР, сообщается на сайте ведомства.

По данным СБУ, в бюджете ЛНР на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 млрд руб., однако, как утверждает ведомство, ополченцы способны сами собрать только 2 млрд руб.

Остальная сумма запланирована якобы в виде получения финансовой помощи от России, причем СБУ утверждает, что ее назначением занимается правительство России, а проект бюджета согласовывался народным советом ЛНР с российскими министерствами.

Согласно сообщению СБУ, денежные средства переводились через фонд, зарегистрированный в конце 2015 года московским Международным расчетным банком, а президентом организации является гражданин России.

По данным СБУ, средства из фонда направляются в государственный банк ЛНР. Утверждается, что таким образом ЛНР покрывает отрицательное сальдо бюджета.