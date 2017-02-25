В Германии водитель умышленно въехал в группу людей
В немецком городе Гейдельберг 25 февраля водитель автомобиля умышленно совершил наезд на людей в пешеходной зоне, передает Focus.
Погибших нет, госпитализированы три человека, в том числе один – в тяжелом состоянии. Водитель с ножом в руках пытался сбежать, бросив машину, но полиция открыла стрельбу и задержала злоумышленника. Он получил ранения и попал в больницу.
BBC сообщает, что мотивы нападавшего пока не ясны, однако версия теракта не рассматривается.
Teile des #Bismarckplatz in #Heidelberg abgesperrt, Hintergründe unklar, Kriminaltechnik untersucht den Tatort pic.twitter.com/26kxGbL8qX— Raphael Rauch (@raphael_rauch) 25 февраля 2017 г.
Mit diesem Fahrzeug soll der mutmaßliche Täter wild umher gefahren sein. #Heidelberg #Bismarckplatz pic.twitter.com/jr6rG3Wnl1— Raphael Rauch (@raphael_rauch) 25 февраля 2017 г.
Напомним, 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, 48 пострадали. Одного из подозреваемых 23 декабря застрелили в Милане, второй позже был задержан.