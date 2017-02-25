В Германии водитель умышленно въехал в группу людей

В немецком городе Гейдельберг 25 февраля водитель автомобиля умышленно совершил наезд на людей в пешеходной зоне, передает Focus.

Погибших нет, госпитализированы три человека, в том числе один – в тяжелом состоянии. Водитель с ножом в руках пытался сбежать, бросив машину, но полиция открыла стрельбу и задержала злоумышленника. Он получил ранения и попал в больницу.

BBC сообщает, что мотивы нападавшего пока не ясны, однако версия теракта не рассматривается.

Напомним, 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, 48 пострадали. Одного из подозреваемых 23 декабря застрелили в Милане, второй позже был задержан.