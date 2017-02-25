Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским

Лекторий Главного штаба Эрмитажа, где 25 февраля в 20.00 должен был начаться диалог главы музея Михаила Пиотровского и руководителя Александринского театра Валерия Фокина, переполнен.

Для тех посетителей, кто не попал в зал, организовали прямую трансляцию внутри других помещений Эрмитажа. Кроме того, около десятка петербуржцев ждут на улице у входа в музей, но сотрудники заведения не пускают их внутрь. Об этом с места событий передаёт журналист "Фонтанки".

Пиотровский и Фокин должны обсуждать тему "Ответственность перед культурой".

Напомним, "Диалоги" – петербургский проект, суть которого заключается в том, что известные спикеры публично дебатируют по самым наболевшим проблемам культуры. Вход на событие свободный. Сегодня на "Диалогах" уже выступили историки Борис Кипнис и Тамара Эйдельман, психолог Людмила Петрановская, педагог и режиссёр Сергей Казарновский.