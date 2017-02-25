Еще
21:26 25.02.2017
Новость часа
20:20
Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским
Пришлите свою новость!
21:00
Глава Александринского театра о современной культуре: Это просто какое-то оскотинивание
20:47
В Германии водитель умышленно въехал в группу людей
20:33
"Америка Хиллари" и "Бэтмен против Супермена" получили по четыре "Золотых малины"
20:20
Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским
20:16
НАСА опубликовало уникальный снимок – "сердца" Марса
19:52
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение убитых ИГ
19:44
Четыре очка Дацюка помогли СКА в третий раз обыграть «Витязь»
19:30
Двухлетний мальчик в Москве запер отца на балконе ради игры на iPad
18:59
На Охте тушили заброшенный дом
18:53
Сирийского кинооператора не пустили в США на церемонию вручения "Оскара"
18:40
В ДНР обвинили ВСУ в захвате фильтровальной станции
18:31
Воры сорвали строительство ЛЭП в Крапивино
18:28
США разместят истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с ИГ
18:15
Киберфутболист «Зенита» не смог пробиться в полуфинал Кубка РФПЛ по FIFA
18:08
На трассе «Кола» столкнулись пять автомобилей
17:55
СМИ: Египет решил отменить повышение стоимости туристической визы с $25 до $60
17:42
Лыжник Устюгов принес сборной России первое золото на ЧМ в Лахти
17:36
Поклонская назвала главной проблемой Крыма муниципальных чиновников
17:22
На Стойкости мусоровоз и маршрутка били «немцев»
17:09
Трусливый очковый медвежонок прославился в Сети
16:55
«Зенит» усилился 19-летним сыном члена Палаты общин Великобритании
16:49
Лыжница Криста Пярмякоски принесла Финляндии первую медаль на ЧМ в Лахти
16:36
В ВДВ будут обучать прыжкам с парашютом в виртуальной реальности
16:22
Савченко рассказала о жизни украинских военнопленных в ДНР
16:08
На Обуховской Обороны на водителя «копейки» напали на дороге
15:55
Минобороны хочет возродить «Зарницу»
15:42
Сына Мохаммеда Али задержала иммиграционная служба из-за звучащего по-арабски имени
15:29
МВД взяло под госзащиту майора запаса, застрелившего налетчика возле «Атлантик сити»
15:25
Викторина: Красиво врать не запретишь
15:15
Трамп назвал CNN и New York Times "посмешищем"
15:03
Еще пятеро сербских националистов признались в подготовке переворота в Черногории
14:50
Петербуржец одолжил незнакомцу деньги для улаживания мифического ДТП
14:37
Подозреваемой в покушении на Ким Чен Нама заплатили $90 за участие в "розыгрыше"
14:24
Сноубордист на горе в Кабардино-Балкарии сорвался с 2,8 км
14:11
В Заневке грабитель швырялся в полицейских стульями
13:58
СМИ: В Twitter вице-президента США перепутали флаги Израиля и Никарагуа
13:46
Саратовский медработник получил головой в лицо. Бастрыкин поручил разобраться
13:32
Россия и Иран одобрили «дорожную карту» по совместному выпуску ядерного топлива
13:20
WADA: В докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян
13:08
Школьник из Всеволожска впал в кому на прогулке
12:56
В Петербурге две машины сгорели в гаражах, две – на улице
12:43
Прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги Фийона
12:31
Петербуржец выпал из окна во время застолья
12:18
Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают
12:06
На финской границе поймали российских водителей под алкоголем и наркотиками
11:58
СМИ: Власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией
11:47
Петербурженка обвинила мигранта в надругательстве над ее дочерью
11:36
СМИ: Лондонские сквоттеры заявили об обнаружении документов «Горбачев-фонда»
11:25
Нападение на магазин во Всеволожске закончилось стрельбой
11:12
В Петергофе на улице нашли потерявшегося ребенка с кубиками
11:03
Шесть стран лишились права голоса на Генассамблее ООН – из-за долгов
10:55
Смертельное падение мужчины в подъезде на Обводном оказалось не случайным
10:45
Годовалый ребенок в Новодевяткино госпитализирован с ожогами от каши
10:36
Сотрудника Росгвардии в Петербурге пытались сбить, ему пришлось стрелять
10:24
Хулиган "минировал" Петербург и Москву
10:12
Россия завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх
10:01
Трое в масках и с молотком ограбили ювелирный салон на Стачек
02:31
В Ботаническом саду запахнет сиренью
02:07
«Человек и кошка» справят юбилей
01:59
Пиотровский и Фокин поспорят на «Диалогах» в Эрмитаже
01:48
«Полюса» сыграют праздничную акустику
01:31
В “Родине” покажут отреставрированного Балабанова
01:13
У Ледового дворца пройдет реконструкция боя в Афганистане
24/02
Журналистов CNN, The New York Times, Buzzfeed и «Би-би-си» не пустили на брифинг в Белом доме
24/02
У американки взорвался iPhone 7 Plus
24/02
Шесть молодых игроков «Зенита» перешли в другие клубы
24/02
Lux Express закрывает маршруты из Польши в Европу
24/02
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
24/02
Возвращающиеся из Финляндии россияне стоят в трёхчасовой пробке на "Брусничном"
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
25.02.2017 20:20

Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским

Лекторий Главного штаба Эрмитажа, где 25 февраля в 20.00 должен был начаться диалог главы музея Михаила Пиотровского и руководителя Александринского театра Валерия Фокина, переполнен.

Для тех посетителей, кто не попал в зал, организовали прямую трансляцию внутри других помещений Эрмитажа. Кроме того, около десятка петербуржцев ждут на улице у входа в музей, но сотрудники заведения не пускают их внутрь. Об этом с места событий передаёт журналист "Фонтанки".

Пиотровский и Фокин должны обсуждать тему "Ответственность перед культурой".

Напомним, "Диалоги" – петербургский проект, суть которого заключается в том, что известные спикеры публично дебатируют по самым наболевшим проблемам культуры. Вход на событие свободный. Сегодня на "Диалогах" уже выступили  историки Борис Кипнис и Тамара Эйдельман, психолог Людмила Петрановская, педагог и режиссёр Сергей Казарновский.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.02.2017 17:30

Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock

В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику
Крыша стадиона на Крестовском протекла
«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
В Калининском районе инвестор построит новую школу
Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица
Станет ли «Полтава» новой «Авророй»
Вадим Власов: Летом опробуем велодорожки
Как уйти со стадиона
Петербургский транспорт ставят на путь Москвы
ЗСД станет бесплатным, но есть одно условие
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
«Не возвышайте стены между людьми»
За машинами на газонах приедут с фоторужьем
Суверенная демократия в отдельно взятом доме
Новая Боткинская больница - мерседес среди жигулей, который не могут завести
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Красиво врать не запретишь

Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

Исаакиевский собор, каким мы его не застали

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина

Новости компаний
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30
Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.