"Америка Хиллари" и "Бэтмен против Супермена" получили по четыре "Золотых малины"

Лауреатов самой нежеланной премии в мировом кинематографе "Золотая малина" объявили 25 февраля в 37-й раз в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). "Золотая малина" присуждается за самые сомнительные достижения в кинематографе и часто называется "антиоскаром".

"Лидерами" по числу "наград" стали документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party) режиссера Динеша Д'Соузы и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice) Зака Снайдера. Каждая из них "победила" в четырех номинациях.

Лента "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" названа худшим фильмом года. Беки Тернер, воплотившая образ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стала худшей актрисой года. Д'Соуза признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли. "Я чувствую себя оскорбленным вами. Но все равно это просто фантастика. Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня", – отметил режиссер документальной ленты, который в отличие от большинства номинантов решился прийти на церемонию вручения "антиоскаров".

Боевик "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" отметился также в четырех номинациях, включая сценарий. Работа в этом фильме принесла "Золотую малину" исполнителю роли второго плана Джесси Айзенбергу, Бену Аффлеку и Генри Кавиллу. Последние названы "Худшим сценическим ансамблем".

Актриса Кристен Уиг стала худшей исполнительницей женской роли второго плана в комедии "Образцовый самец 2" (Zoolander 2). Лента претендовала на премию в девяти категориях, включая "Худший фильм", "Худшая режиссура", "Худший актер", "Худшая актриса второго плана". Сюжет "Образцового самца 2" обыгрывает возвращение на подиум некогда знаменитых, а теперь изрядно потрепанных жизнью манекенщиков. Возвращение получается не слишком триумфальным, так как в современном мире для того, чтобы прославиться, порой, достаточно одного селфи.

Отдельную "Золотую малину" – за искупление грехов – получил 61-летний актер и режиссер Мел Гибсон, мировую славу которому принесли роли в фильмах "Безумный Макс" (Mad Max,1979) и "Смертельное оружие" (Lethal Weapon, 1987). Кроме того, Гибсон снял семь лент в качестве режиссера, наибольшую известность из которых получили "Храброе сердце" (Braveheart, 1995), "Страсти Христовы" (The Passion of the Christ, 2004) и "Апокалипсис" (Apocalypto, 2006). Он завоевал ряд престижных кинонаград, в том числе две премии "Оскар" за "Храброе сердце" в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

В конце прошлого года в прокат вышла первая за последние десять лет режиссерская работа Гибсона – военная драма "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge). Эта лента о мужестве и несгибаемом характере выдвинута на премию "Оскар" в шести номинациях, включая режиссуру. Сам по себе этот факт говорит о том, что двукратный обладатель "Оскара" перестал быть изгоем в Голливуде, которым стал десять лет назад ввиду злоупотребления спиртным, ряда неприглядных инцидентов, включая препирательства с полицейским в Малибу и высказывания о евреях и женщинах.

Очевидно, что именно это обстоятельство имело в виду жюри.

Обладатели "антиоскара" объявлены традиционно за день до вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств.

Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году. Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из 46 американских штатов и 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета. Ее стоимость не превышает пяти долларов.