НАСА опубликовало уникальный снимок – "сердца" Марса
Сотрудники НАСА опубликовали снимок поверхности Марса, позволяющий рассмотреть коренные горные породы планеты, сообщает 25 февраля РИА Новости.
В комментарии к фото исследователи отметили, что Красная планета покрыта в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные. На снимке же красноватые слои коренных пород обнажены и лишь частично засыпаны песчаными дюнами.
Изображение было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находится на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.
В официальном Twitter HiRISE ученые отметили, что им удалось запечатлеть "красноречивое сердце" планеты.
NEW: Colorful Bedrock Layers. Or, as we like to call it, «Mars’ Tell-tale Heart» – https://t.co/dPOSNJNiRY pic.twitter.com/NZjpMHuQus— HiRISE (NASA) (@HiRISE) 23 февраля 2017 г.
Видео UAHiRISE в YouTube