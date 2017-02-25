Четыре очка Дацюка помогли СКА в третий раз обыграть «Витязь»

Третью победу подряд одержал хоккейный клуб СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Витязя» сегодня, 25 февраля, в Подольске. Встреча завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу петербургской команды.

Голы у СКА забили: Херсли (10 минута), Кетов (22), Рукавишников (35), Н. Гусев (37), Дацюк (42) и Ковальчук (60, в пустые ворота). Отметим, что на счету Дацюка еще три результативные передачи, то есть всего он набрал 4 (1+3) очка. У «Витязя» отличились Горак (33) и Копейкин (52).

Счет в серии, которая длится до четырех побед одной из команд, – 3-0 в пользу СКА. Другими словами, петербуржцам осталось выиграть еще один раз для выхода в четвертьфинал. Следующий матч пройдет 27 февраля также в Подольске.