На Охте тушили заброшенный дом

Серьезный пожар тушили вечером 25 февраля в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 17:09 на телефон «01» поступил звонок о возгорании по адресу: Уткин проспект, дом 13, корпус 3. Прибыв на место, пожарные выяснили, что огонь охватил 50 квадратных метров обстановки в неэксплуатируемом четырехэтажном здании.

На место выехали четыре машины МЧС и 16 человек личного состава. Они ликвидировали пожар в 18:11.

Сведения о пострадавших не поступали.

