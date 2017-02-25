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25.02.2017 18:40

В ДНР обвинили ВСУ в захвате фильтровальной станции

Украинские силовики захватили фильтровальную станцию под Донецком, с территории которой затем вели огонь в направлении самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 25 февраля заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям", — заявил Басурин.

Из помещений станции силовики вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ополчения и жилым районам Ясиноватой и Спартака, добавил он.

По его словам, что станцию захватили боевики из радикальных националистических подразделений, которые "развязывают новый виток боевых действий в Донбассе".

Замкомандующего также заявил, что при обстрелах силовики повредили линию, обеспечивающую электроэнергией Авдеевку, из-за чего город остался без света.

Источник: РИА Новости


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