Сирийского кинооператора не пустили в США на церемонию вручения "Оскара"

Американские власти не пустили в США сирийского кинооператора Халида Хатиба, который снял документальный фильм "Белые шлемы" (The White Helmets). Эта британская картина режиссера Орландо фон Айнсиделя номинирована на кинопремию "Оскар", вручение которой состоится в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на агентство AP, власти США в последний момент отказали во въезде оператору, который планировал прилететь в Лос-Анджелес из Стамбула 25 февраля. Основанием для такого решения стало наличие "негативной информации" о Хатибе, уточнило агентство. Оно ссылается на попавшую в его распоряжение корреспонденцию министерства национальной безопасности США.

Агентство обратилось в это ведомство за разъяснениями, однако их не получило. Формулировка "негативная информация", которой в документе описано основание для отказа сирийцу, весьма расплывчата и может подразумевать широкий круг проблем – от подозрений в терроризме до отсутствия нужной отметки в паспорте, поясняет агентство.

Творческий коллектив ленты "Белые шлемы" претендует на "Оскара" в категории короткометражных документальных фильмов. В этой номинации соперничают также американские картины "Крайности" (Extremis) Дэна Краусса, "4,1 мили" (4.1 Miles) Дафни Мациараки, "Скрипка Джон (Joe's Violin) Кахейна Корна и британская "Ватани. Моя родина" (Watani: My Homeland).

Известный иранский режиссер Асгар Фархади, снявший номинированный на "Оскар" фильм "Коммивояжер" (The Salesman), в конце января официально объявил об отказе ехать на церемонию вручения премии Американской академии киноискусств. Его примеру последовала исполнительница главной роли в "Коммивояжере" Таране Алидусти. Она заявила, что сделала это в знак протеста против ужесточения иммиграционной политики новой администрацией США.

27 января этого года президент США Дональд Трамп подписал указ в области иммиграционной политики, из-за которого в США разгорелись жаркие споры и были начаты судебные разбирательства. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция американского минюста на это решение была отклонена. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.