Киберфутболист «Зенита» не смог пробиться в полуфинал Кубка РФПЛ по FIFA

На стадии четвертьфинала завершился первый в истории официальный Кубок РФПЛ по киберфутболу для представителя футбольного клуба «Зенит» Руслана Яминова. Сегодня, 25 февраля, в Уфе в четвертьфинале турнира он уступил Антону Кленову из «Локомотива».

На групповом этапе Яминов одержал четыре победы и потерпел три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 19:17. Результаты матчей: «Зенит» – ЦСКА 2:4, «Зенит» – «Анжи» 4:0, «Зенит» – «Томь» 4:3, «Зенит» – «Краснодар» 3:4, «Зенит» – «Ростов» 3:2, «Зенит» – «Уфа» 2:4, «Зенит» – «Рубин» 1:0.

В четвертьфинале Яминов проиграл Кленову из «Локомотива» в двух матчах — 0:2 и 3:4.

Напомним, Руслан Яминов – самый успешный петербургский игрок в FIFA (футбольный электронный симулятор). В сентябре 2016 года он занял 5-е место на чемпионате России по киберфутболу. Ранее в интервью «Фонтанке» он рассказал, что в прошлом занимался настоящим футболом.