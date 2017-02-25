США разместят истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с ИГ

Глава боевого авиационного командования США Герберт Карлайл заявил, что Пентагон разместит истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) через несколько лет, сообщает 25 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на Defense News.

«Размещение на Ближнем Востоке неминуемо, запланировано через несколько лет», — сказал он.

Он также отметил, что небольшие поставки военных самолетов в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут быть осуществлены этой весной.

По словам Карлайла, стационарное присутствие F-35 на Ближнем Востоке может значительно помочь силам ВВС США при военных операциях в Сирии и Ираке.

Ранее Герберт Карлайл заявил что ВВС США впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Европы весной или летом 2017 года.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.