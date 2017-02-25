Лыжник Устюгов принес сборной России первое золото на ЧМ в Лахти

Первое золото для сборной России на чемпионате мира по лыжным видам в Лахти выиграл Сергей Устюгов сегодня, 25 февраля. Он победил в скиатлоне (смешанная гонка, где полдистанции бегут классическим стилем, вторую половину – коньковым) на 30 км с результатом 1 час 9 минут 16,7 секунды.

Второе и третье место заняли представители Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю (+6,7) и Финн Хаген Крог (+31,8) соответственно. Другие результаты россиян:

8. Андрей Ларьков (Россия) — +36,1;

15. Александр Большунов (Россия) — +56,0;

17. Александр Бессмертных (Россия) — +1.08,7.

Отметим, что помимо того, что это первое золото сборной России на чемпионате мира в Лахти, это еще и первое золото мировых первенств для самого Устюгова. Ранее, 23 февраля, он завоевал серебряную медаль в спринте свободным стилем.