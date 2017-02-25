Поклонская назвала главной проблемой Крыма муниципальных чиновников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов – городов и районов.

Как сообщает РИА "Новости", 25 февраля бывший прокурор рассказала журналистам о встрече с жителями Крыма. По ее словам, все вопросы, о которых шла речь на встрече, касались недоработок исполнителей на местах, в частности — ситуации в Алуште с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара, а также проблем в здравоохранении.

"Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", — сказала Поклонская.

Депутат добавила, что расскажет от этом на встрече с главой Крыма, который, по ее словам, сейчас, в выходной день, находится на работе.

"Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу", — заметила Поклонская.

Она также сообщила, что дополнительное направила запрос генпрокурору и в Следственный комитет в связи с некачественной реконструкцией центра Симферополя. По словам депутата, решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников, отвечавших за эти работы, может быть принято в конце февраля — начале марта.

"Как на самом деле выполнены работы, видит даже не специалист, а обычный горожанин или гость города, который будет по этим улицам прогуливаться", — сказала Поклонская.

Ранее глава Крыма неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы, а на последнем заседании правительства он сообщил, что готовит кадровую ротацию в Симферополе, так как вынужден сам выполнять работу местной администрации.