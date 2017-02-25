Трусливый очковый медвежонок прославился в Сети

Отказавшийся переходить реку очковый медвежонок стал звездой Интернета. Видеоролик, опубликованный 21 февраля Колумбийским агентством по охране природы на YouTube-канале Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, к 25 февраля набрал более 200 тысяч просмотров.

Медведица со своим детенышем решила перейти небольшую реку, но малыш, испугавшись, возвращается на берег. Тогда мать хватает медвежонка за ухо и затаскивает обратно в воду.

Очковый медведь входит в Красную книгу Международного союза охраны природы, в мире насчитывается около двадцати тысяч таких животных – в десять раз меньше, чем зрителей этого видео.