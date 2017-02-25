«Зенит» усилился 19-летним сыном члена Палаты общин Великобритании

Игроком из Великобритании усилился футбольный клуб «Зенит» сегодня, 25 февраля. По данным официального сайта РФПЛ, 19-летний английский полузащитник Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит внесен петербургской командой в заявку на вторую часть сезона под 44-м номером.

Молодой англичанин находился этой зимой на просмотре в молодежном «Зените» и, судя по всему, произвел на тренерский штаб положительное впечатление. Ранее Гардинер-Смит находился на стажировках в академии московского «Спартака», СДЮШ ЦСКА, лондонском «Арсенале», «Рединге» и «Уотфорде».

Известно также, что Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.