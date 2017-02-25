В ВДВ будут обучать прыжкам с парашютом в виртуальной реальности

В программе обучения в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) в 2017 году появится новый элемент подготовки, который предусматривает использование прыжки с парашютом в виртуальной реальности. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В 2017 году в практику воздушно-десантной подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войсках вводятся занятия на специальном учебно-тренировочном комплексе «УТК ВДВ» с использованием технологии трехмерной визуализации», — говорится в сообщении ведомства.

Действия десантников будут отслеживать десятки электронных датчиков, а с помощью 3D-очков военные смогут ощутить себя в воздухе. Время тренировки в виртуальной реальности ограничено 50 минутами.

Отмечается, что тренажер будет имитировать десантирование с парашютными системами «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Подготовка будет проходить в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки ВДВ.