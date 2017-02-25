Савченко рассказала о жизни украинских военнопленных в ДНР

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко 25 февраля в своем фейсбуке рассказала об условиях содержания украинских военнопленных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Она отметила, что плененные украинские силовики сообщили о нормальном отношении к ним со стороны представителей ДНР.

«Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1» и «5 канал». Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!» — написала Савченко.

Ранее Надежда Савченко, находящая с визитом в самопровозглашенной Донецкой народной республике, призвала к совершению обмена пленными в формате «всех на всех».