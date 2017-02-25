Минобороны хочет возродить «Зарницу»

В Минобороны поддерживают идею возродить военно-прикладные игры для подрастающего поколения, заявил министр обороны Сергей Шойгу, в качестве примера приведя игру «Зарница». Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ», передает РИА «Новости».

По его словам, ходит много слухов на эту тему, и он готов подтвердить, что в министерстве действительно хотели бы возродить в каком-то виде прикладные, армейские, юнармейские игры.

«В наше время это была игра «Зарница». Все ее помнят, вся страна в нее играла, все делали себе автоматы и пистолеты из подручных материалов. Но мы хотим в это вложить еще и некое патриотическое наполнение, чтобы у людей в памяти вместе с этими играми оседала история страны, история подвигов наших отцов и дедов», — сказал Шойгу.

Также министр обороны обратил внимание на парк «Патриот», где, в частности, воссоздана большая партизанская деревня.

«Сегодня там буквально паломничество. Люди идут, смотрят, изучают, живут там. Там есть и штаб, и типография, и школа, и конюшня, и баня партизанская», — сказал глава министерства.