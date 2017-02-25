МВД взяло под госзащиту майора запаса, застрелившего налетчика возле «Атлантик сити»

События после убийства грабителя возле торгового комплекса «Атлантик сити» в Приморском районе Петербурга продолжают развиваться нестандартно.

Сначала Следственный комитет признал, что майор запаса Юрий Мещеряков верно использовал оружие, затем выяснилось, что никакого наградного оружия ему не выдавали, а у него в иномарке нашли поддельное удостоверение полковника ФСБ. Сегодня, 25 февраля, «Фонтанка» узнала, что на обыске в его квартире нашли постановление на наградной пистолет Макарова за подписью министра Абхазии, а 23 февраля петербуржцу Мещерякову дали госзащиту. В этой истории все двигается не так, ведь даже второй арестованный налетчик оказался не тем, кем назвался.

По информации «Фонтанки», ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти приняло решение взять под госзащиту майора запаса Минобороны Юрия Мещерякова. По данным «Фонтанки», такое решение вызвано тем, что 23 февраля, когда Мещерякова допрашивали в Следственном комитете Приморского района, к зданию ведомства, расположенного на Приморском проспекте, 31, подъехали родственники и друзья убитого им Давида Оганесяна. Разумеется, добрых намерений в их словах не наблюдалось. Как стало известно «Фонтанке», их всех доставили в территориальный отдел полиции УМВД по Приморскому району, где установили личности и сфотографировали.

Как сообщалось ранее, днем 22 февраля возле ТЦ «Атлантик сити» на проспекте Савушкина петербуржец Юрий Мещеряков был вынужден применить оружие после нападения двоих неизвестных. В результате был убит житель Сочи Давид Оганесян, а второй налетчик, получив ранение, смог скрыться на автомобиле «Форд». В тот же день Следственный комитет Петербурга дал оценку поступку Мещерякова, официально заявив, что майор запаса Минобороны не превысил пределов необходимой самообороны.

Однако в ночь с 22 на 23 февраля выяснилось, что наградной пистолет Макарова, из которого стрелял Мещеряков, находится в розыске с 1994 года как оружие, похищенное из воинской части в Казахстане. «Фонтанка» проследила путь этого оружия и выяснила, что оно было в руках у чеченских боевиков. В свою очередь дал комментарий и генерал-майор Росгвардии Леонид Веденов, отвечающий за всю лицензионно-разрешительную систему РФ. Он заявил «Фонтанке», что никогда петербуржцу Мещерякову не выдавали наградное оружие. Также «Фонтанка» сообщала, что в Land Rover Мещерякова было найдено поддельное пенсионное удостоверение полковника ФСБ на имя Мещерякова.

Как стало известно «Фонтанке», 23 февраля Следственный комитет Приморского района в рамках возбужденного уголовного дела по разбою провел обыск в квартире Юрия Мещерякова на Крестовском острове. В ходе осмотра было обнаружено постановление о награждении Мещерякова от имени министра обороны Абхазии, а также подарочная коробка от этого пистолета Макарова.

По данным «Фонтанки», вследствие такой неразберихи в ближайшее время из уголовного дела Следственного комитета будет выделен материал именно по оружию, из которого Мещеряков застрелил грабителя. Дальнейшую его судьбу решат уже сотрудники УМВД по Приморскому району (сейчас пистолет Макарова изъят). Однако уже сейчас понятно, что разобраться в биографии этого пистолета будет непросто. Вплоть до того, что необходимо будет задавать вопросы сотрудникам министерства обороны Абхазии, а также выяснять, задекларировал ли Мещеряков это оружие, пересекая границу Абхазии и России.

Что касается второго, раненого налетчика, который, как писала «Фонтанка», фактически сдался сам, приехав вечером 22 февраля в Елизаветинскую больницу, – первоначально он сообщил о себе ложные данные. Только после того, как его отпечатки пальцев проверили через полицейскую базу «Папилон», выяснилось, что он на самом деле ранее судим в Петербурге за аналогичное преступление. По данным «Фонтанки», это гражданин Абхазии. 24 февраля он был арестован Приморским судом Петербурга.

Заметим, что в розыске находится и третий соучастник нападения на Юрия Мещерякова – тот, кто сидел за рулем «Форда» и, уезжая с раненым товарищем от «Атлантик сити», на ходу снес шлагбаум автостоянки.

Как подсказали «Фонтанке» в ГУ МВД, «теперь нам понятны личности всех троих, это так называемые «борсеточники», работавшие последнее время в Петербурге».