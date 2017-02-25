«Туристов больше, а доходов меньше»

Гидов-гастарбайтеров из Китая вновь попытались легализовать. Ростуризм заключил контракт на обучение персонала отелей и гидов, в том числе иностранцев. Встретив сопротивление, ведомство срочно внесло правку, но это лишь шапка айсберга.

Контракт на 21 миллион рублей, которые планировалось потратить на подготовку и повышение квалификации специалистов туристической индустрии в 2017 году, размещенный Ростуризмом, состоял из 15 пунктов, последним из которых было повышение квалификации гидов-переводчик ов и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами. Ниже шло пояснение, что гидами по работе с китайцами «смогут стать как граждане России, так и иностранные граждане». Этот пункт вызвал возмущение в профессиональной среде.

«Фонтанка» уже писала о том, какие небылицы про Петербург и Россию в целом рассказывают китайские гиды своим туристам, а также о намерениях властей бороться с нелегалами. Осенью в Петропавловской крепости прошли облавы, в ходе которых были выявлены экскурсоводы из Китая, не имевшие не только разрешений на ведение такой деятельности, но и действующих документов на пребывание в России.

Однако пока одни чиновники с заполнением туристического рынка китайскими гидами борются, другие – случайно или специально – пытаются организовать лазейки для легализации нарушителей. Очередной такой попыткой собеседники «Фонтанки» сочли контракт, заключенный Федеральным агентством по туризму.

«Ростуризм тратит бюджетное финансирование на то, чтобы обучить иностранных граждан и лишить российских граждан рабочих мест, – прокомментировал «Фонтанке» новый документ председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. – По китайскому законодательству туристической деятельностью может заниматься исключительно гражданин Китая, а мы, получается, пытаемся иностранных граждан трудоустроить в России. Немножко странная идея. У нас нет задачи легализовать китайцев, у нас есть задача, чтобы российские граждане были трудоустроены. Более того, ни один китаец не сможет рассказать о России и Петербурге так, как это может сделать российский гражданин».

По словам Мушкарева, уже имеющихся в Петербурге гидов со знанием китайского языка «более чем достаточно», и каждый год выпускаются и получают аккредитацию новые. Поэтому чем вызвано появление такого документа – председатель комитета не понимает:

«Мы в сентябре с Ростуризмом активно взаимодействовал и, и Петербург был первым городом, который стал бороться с нелегальными гидами-переводчи ками, и по итогам нашей встречи с правительством Москвы мы выбрали совместные действия в этой борьбе. В Москве тоже сразу после нас поймали значительное количество нелегальных гидов прямо в Кремле. Поэтому сейчас мы были удивлены инициативой Ростуризма».

Мнение о том, что имеющихся гидов-переводчик ов с китайского в Петербурге достаточно, «Фонтанке» подтвердила Виктория Баргачева, президент региональной общественной организации «Санкт-Петербург ская ассоциация гидов-переводчик ов с китайского языка». По ее словам, только за последние годы было подготовлено порядка 150 гидов, сейчас их в нашем городе около 300. При этом несколько профессионалов сидят без работы – по словам Виктории, причина в том, что работу отнимают нелегалы и «установлен запрет со стороны нелегального бизнеса на наем граждан России».

«Последние два года эта борьба нелегального бизнеса против легального обострилась, мы отбиваем атаку за атакой, – рассказала она. – Сначала министр труда год назад решил исключить профессию гида-переводчика из квотируемых, чтобы иностранцы могли наниматься без квот и дополнительных решений. Потом в мае прошлого года Федеральное агентство по туризму решило ввести новую профессию — сопровождающий для граждан КНР. Сейчас у нас Ростуризм опять якобы по ошибке в документы у себя включил иностранных граждан. Хотя непонятно, каким образом заместитель руководителя федерального агентства подписывает контракт на 21 миллион и даже не знает, что там написано».

Однако, по ее словам, проблема не столько в нелегальных гидах-переводчик ах, сколько в наличии целого нелегального бизнеса по приему граждан Китая – просто на экскурсоводах она заметнее.

«По результатам нескольких лет активного развития китайского туризма получается, что туристов больше, а доходов меньше, – рассказывает Виктория о проблеме, обнаруженной в Москве и теперь выявляющейся в Петербурге. – Китайские туристы займут все гостиницы, но дохода в них останется ровно-ровно на текущие дела. Денег в городе не остается совсем: новые гостиницы не строятся, новые машины не покупаются, новые рестораны не открываются. Все занято, но развития не происходит. Корень проблемы — в том, что нелегальный китайский бизнес вытесняет легальный российский».

Глава петербургской ассоциации гидов-переводчик ов с китайского языка поясняет, что если обычные туристы участвуют в экономической жизни города и страны (меняют свои деньги на местные, ходят в кафе, пользуются транспортом, совершают покупки), и эти деньги остаются в стране, то китайский нелегальный бизнес построен на том, чтобы вся дополнительная стоимость увозилась обратно в Китай.

«Китайцам говорят, что «здесь нет русских ресторанов, идите в наши китайские», которые принадлежат той же компании, – конкретизирует Баргачева. – То есть туристы вроде как потребляют услуги питания, но деньги за эти услуги опять же получает китайская сторона. Что касается гостиниц, там коррупция довольно сильная. Нормальная белая фирма заключает договоры с гостиницами, оплачивает все по безналу, из этого — и доходов фирмы, и доходов гостиницы, – выплачиваются налоги, которые остаются в казне Санкт-Петербурга и России. Но в последние годы все турфирмы жалуются, что приходит китаец с чемоданом денег и коррумпирует конкретного администратора по размещению, который отдает номера за черный нал, и при этом он нигде не отражается».

Та же ситуация и с валютой: китайцы в принципе не видят рублей – приезжая с юанями и с ними же уезжая, лишь оставляя часть при этом в нелегальной фирме, которая их принимала.

«Последнее время они часто ездят в Новгород. Приезжают на один день, ни за что не платят, даже не кушают, вытаптывают все газоны, вытесняют из Софии нормальных туристов, пугают их, ни копейки там не оставляют. Среди туроператоров теперь есть такая поговорка – лучше принять десять европейцев, чем тысячу китайцев. Потому что в итоге доход от этих европейских туристов будет выше».

Баргачева рассказала «Фонтанке», что на днях, спустя месяц после заключения контракта, когда все узнали о планах Ростуризма легализовать иностранцев и стал разгораться очередной скандал, ведомство отдельным документом внесло правку в документ. Слова об иностранных гражданах из него пропали, однако уточнения о том, что это должны быть граждане России, – не появилось. Поэтому профессионалы отрасли не верят, что угроза легализации деятельности китайских гидов на территории нашей страны миновала.

«Есть опасения, что найдется маленький вуз, через который сотни китайцев получат корочку Ростуризма, – поделилась она. – Государственный университет управления, с которым заключен контракт, выбирает 50 площадок по стране. Какие учебные заведения при этом выбирают — информация закрытая и недоступная».

Сходного мнения придерживается Юрий Цуркан, председатель совета Ассоциации содействия русско-китайском у туризму:

«Я человек не связанный с обучением, но, на мой взгляд, 21 миллиона рублей недостаточно, чтобы дать полноценное образование 10 тысячам человек (именно столько указано в контракте. – Прим. ред.). Но достаточно для того, чтобы изобразить эту деятельность, просто так раздать нужным китайцам – или кого они там привлекут – удостоверения от Ростуризма государственного образца и положить что-нибудь себе в карман».

Возможно, отчасти ответ на этот вопрос содержится в том, что только тысяча человек должны получить образование по очной форме обучения. При этом из документа непонятно, сколько из тех 10 тысяч человек, которые должны повысить свою квалификацию, – это гиды-переводчики по работе с гражданами КНР. И сколько из них должны находиться в Петербурге (10 тысяч – цифра по всей России).

Дополнительное соглашение, которое содержало новую редакцию, без упоминания возможностей для иностранных граждан, по словам Юрия Цуркана, «не в полном объеме отражает суть»: «Как сказал наш юрист, это филькина грамота, и может быть оспорена на раз-два. Это поспешная попытка лиц, пойманных за руку, опять замазать глаза общественности».

А осенние облавы на нелегалов, по мнению Цуркана, только подстегнули заинтересованных лиц в желании быстрее легализовать гастарбайтеров.

Алина Циопа,

"Фонтанка.ру"