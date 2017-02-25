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25.02.2017 15:15

Трамп назвал CNN и New York Times "посмешищем"

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он 25 февраля написал в Twitter.

"СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!" — отметил американский президент.

Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома. По словам корреспондента CNN, в посещении мероприятия им отказали без объяснения причин.

Дональд Трамп и представители администрации президента США неоднократно обвиняли ряд СМИ в публикации "липовых новостей". Ранее Трамп называл CNN, New York Times, NBC, ABC и CBS "врагами народа".

Источник: РИА Новости


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