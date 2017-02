Трамп назвал CNN и New York Times "посмешищем"

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он 25 февраля написал в Twitter.

"СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!" — отметил американский президент.

FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad!