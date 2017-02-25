Подозреваемой в покушении на Ким Чен Нама заплатили $90 за участие в "розыгрыше"

Заместитель посла Индонезии в Малайзии Андриано Эрвин заявил, что подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, приходящегося страшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, гражданка Индонезии Сити Айсиа получила $90 в обмен на помощь в совершении покушения с использованием яда. Об этом 25 февраля сообщило агентство Associated Press.

Эрвин также повторил слова Айсиа о том, что она считала происходящее розыгрышем.

Ранее семья задержанной рассказала о том, что Айсиа уже снималась в подобных "розыгрышах". За одну из таких "съемок" в индонезийском торговом центре он получила от человека, называвшего себя японцем, 8,5 тысячи иен (около $75). По сообщению канала, подозреваемой говорили, что она должна испачкать соусом какого-то богатого мужчину.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.

По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваются по меньшей мере восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР, уже задержаны, а еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих – сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.