Сноубордист на горе в Кабардино-Балкарии сорвался с 2,8 км

В Кабардино-Балкарии 25 февраля при спуске по склону горы Чегет, запрещенному для катания, погиб сноубордист. По факту инцидента Следственное управление республиканского СК проводит доследственную проверку. Об этом сообщается на сайте СУ СК.

По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, житель Москвы, спускаясь с горы, вышел за пределы трассы и на высоте 2800 метров сорвался со скалы.

Спасатели транспортировали тело мужчины к подножию горы. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.