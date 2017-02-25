СМИ: В Twitter вице-президента США перепутали флаги Израиля и Никарагуа

Сообщения, в которых были перепутаны флаги Израиля и Никарагуа, появились на странице вице-президента США Майкла Пенса в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщил 25 февраля новостной портал Business Insider.

Посты были опубликованы во время выступления Пенса на прошедшей в пятницу встрече Республиканской еврейской коалиции. Согласно данным портала, в нескольких сообщениях рядом со словом "Израиль" было использовано изображение флага Никарагуа. Сообщения были удалены после того, как пользователи социальной сети указали на допущенную ошибку.