Саратовский медработник получил головой в лицо. Бастрыкин поручил разобраться

В Саратове в очередной раз напали на медицинского работника. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте. Доследственная проверка организована в связи с публикациями в СМИ, сообщается на сайте Следственного управления СК по Саратовской области.

«По предварительным данным, 25 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что муж одной из пациенток саратовской больницы, высказывая недовольство при госпитализации супруги, ударил медицинского работника головой в лицо. Из органов здравоохранения Саратовской области следователями уже получена информация о том, что сотрудник больницы получил травмы головы, – отмечается в сообщении. – В настоящее время СУ СК России по Саратовской области инициирована передача материалов проверки из органов полиции. Председатель Следственного комитета России потребовал от своих подчиненных в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела».

По данным ТАСС, инцидент случился 25 февраля около 7 часов утра в приемном отделении саратовской больницы № 9. Пострадавший фельдшер госпитализирован. Нападавший задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального минздрава Александра Колоколова сообщает следующие подробности. Фельдшер Саратовской городской станции скорой помощи привез в медучреждение больного, передал его врачам и должен был ехать на следующий вызов. В этот момент подъехала другая бригада и привезла пациентку 26-27 лет на носилках. Сопровождавший девушку молодой человек отказался помочь донести носилки. Фельдшер предложил свою помощь. В этот момент возникла перебранка, и гражданин ударил фельдшера головой в лицо. У медика разлетелись очки, оказалось поранено лицо. Первую помощь ему оказали на месте. Фельдшер написал заявление в полицию, после чего был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Отметим, 11 февраля в Саратове на девушку-фельдшера, прибывшую на вызов, напали трое мужчин.

23 февраля в Великом Новгороде нетрезвый мужчина был госпитализирован с рваной раной головы в одну из новгородских больниц, где он напал на сотрудников больницы и нанес им серьезные телесные повреждения. После этого злоумышленник был доставлен в УМВД России по городу Великий Новгород, где публично оскорбил нецензурными словами сотрудников полиции и ударил одного из них. 25 февраля суд заключил его под стражу на два месяца по обвинению в нападении на медиков и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС.