Россия и Иран одобрили «дорожную карту» по совместному выпуску ядерного топлива

Власти России и Ирана одобрили «дорожную карту» по совместному производству ядерного топлива. Как сообщает 25 февраля «Газета.Ru», об этом заявил глава Иранской организации по ядерной энергетике Али Акбар Салехи в интервью агентству ISNA.

«Одним из наиболее полезных пунктов, обсуждавшихся в рамках переговоров по атому, и в конце концов финализированных, было производство совместного топлива между Россией и Ираном. Мы говорили о том, что нуждаемся в помощи России в этой области» — приводит слова Салехи РИА «Новости».

По его словам, также удалось договориться об оказании Россией консультаций в этой области.

«Таким образом, после долгих и интенсивных переговоров, которые длятся более двух лет, наше взаимопонимание вылилось в дорожную карту», — заключил Салехи.

Ранее глава Иранской организации по ядерной энергетике заявил, что руководство Ирана готово к возобновлению деятельности в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками.