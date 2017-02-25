Прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги Фийона

Прокуратура Франции открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом 25 февраля сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Le Parisien.

По данным местных СМИ, Пенелопа Фийон подозревается в незаконном получении €500 тыс. Отмечается, что она, работая в должности помощника члена парламента, получала зарплату из госбюджета, не выполняя обязанностей.

Ранее Фийон извинился перед французами за то, что нанял на работу в парламент свою супругу — Пенелопу Фийон.