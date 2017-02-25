Петербуржец выпал из окна во время застолья

Полиция разбирается в инциденте, закончившемся падением из окна квартиры в Выборгском районе города. Со слов гостя, когда он отлучился, хозяин упал из окна.

Как стало известно "Фонтанке", инцидент произошел ночью 24 февраля. В 3.41 с сообщением о падении товарища с высоты обратился 44-летний мужчина.

С его слов, он пришел в гости к 45-летнему другу в квартиру на улице Композиторов, и они распивали спиртное на кухне. Гость пошел в туалет, а вернувшись через несколько минут, обнаружил, что хозяин квартиры якобы открыл окно и выпал.

Версию пострадавшего полицейским пока выяснить не удалось, так как он очень пьян. Он находится в больнице.