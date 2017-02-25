Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают

Активиста Ильдара Дадина удерживают в колонии на Алтае из-за того, что сотрудники ФСИН вышли из комнаты видеосвязи в момент оглашения приговора Верховного суда 22 февраля. Глава Общественной наблюдательной комиссии по Алтайскому краю Алексей Белоус рассказал об этом по итогам разговора с Дадиным в колонии в Рубцовске.

Как передает "Дождь", сотрудники ОНК посетили Дадина 25 февраля. Целью визита было узнать причину того, почему активиста удерживают в колонии несмотря на то, что его приговор был отменен Верховным судом России еще 22 февраля.

Дадин объяснил, что в момент оглашения приговора Верховного суда сотрудники ФСИН покинули комнату видеосвязи по его просьбе. Сам он приговор слышал, а тюремщики – нет. Поэтому они не могут освободить Дадина до тех пор, пока в колонию не придет официальная бумага из Верховного суда.

По словам Белоуса, вероятнее всего, Дадина освободят во вторник, 28 февраля.

"(Сотрудники ФСИН) предоставили документ, в котором пояснили, что не могут выпускать, пока не получат документы. Потому что было разъяснение заместителя председателя Верховного суда, в котором указано, что в связи с тем, что имела место подделка решений Верховного суда, ФСИН должен руководствоваться в своих действиях только официальными документами, представленными фельдъегерской или спецслужбой", – сказал правозащитник.

По данным ОНК, Дадин чувствует себя хорошо, он поправился на девять килограммов и ждет освобождения. Об исправительной колонии номер пять, в которой он отбывает наказание после перевода из карельской ИК, Дадин отзывается хорошо.

По данным ТАСС, Европейский суд по правам человека обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его в алтайской колонии.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», — цитирует агентство слова Ксении Костроминой, одного из адвокатов Дадина.

Постановление Верховного суда об отмене приговора Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года лишения свободы по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митинга, было принято 22 февраля.