Еще
13:29 25.02.2017
Новость часа
12:06
На финской границе поймали российских водителей под алкоголем и наркотиками
Пришлите свою новость!
13:20
WADA: в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян
13:08
Школьник из Всеволожска впал в кому на прогулке
12:56
В Петербурге две машины сгорели в гаражах, две – на улице
12:43
Прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги Фийона
12:31
Петербуржец выпал из окна во время застолья
12:18
Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают
12:06
На финской границе поймали российских водителей под алкоголем и наркотиками
11:58
СМИ: Власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией
11:47
Петербурженка обвинила мигранта в надругательстве над ее дочерью
11:36
СМИ: Лондонские сквоттеры заявили об обнаружении документов «Горбачев-фонда»
11:25
Нападение на магазин во Всеволожске закончилось стрельбой
11:12
В Петергофе на улице нашли потерявшегося ребенка с кубиками
11:03
Шесть стран лишились права голоса на Генассамблее ООН – из-за долгов
10:55
Смертельное падение мужчины в подъезде на Обводном оказалось не случайным
10:45
Годовалый ребенок в Новодевяткино госпитализирован с ожогами от каши
10:36
Сотрудника Росгвардии в Петербурге пытались сбить, ему пришлось стрелять
10:24
Хулиган "минировал" Петербург и Москву
10:12
Россия завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх
10:01
Трое в масках и с молотком ограбили ювелирный салон на Стачек
02:31
В Ботаническом саду запахнет сиренью
02:07
«Человек и кошка» справят юбилей
01:59
Пиотровский и Фокин поспорят на «Диалогах» в Эрмитаже
01:48
«Полюса» сыграют праздничную акустику
01:31
В “Родине” покажут отреставрированного Балабанова
01:13
У Ледового дворца пройдет реконструкция боя в Афганистане
24/02
Журналистов CNN, The New York Times, Buzzfeed и «Би-би-си» не пустили на брифинг в Белом доме
24/02
У американки взорвался iPhone 7 Plus
24/02
Шесть молодых игроков «Зенита» перешли в другие клубы
24/02
Lux Express закрывает маршруты из Польши в Европу
24/02
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
24/02
Возвращающиеся из Финляндии россияне стоят в трёхчасовой пробке на "Брусничном"
24/02
В Луге школьник получил травму позвоночника, катаясь на ватрушке
24/02
Подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге арестован
24/02
Советская гимнастка Ольга Корбут выставила на продажу пять олимпийских медалей
24/02
Второй за сутки взрыв произошел в пригороде сирийского Эль-Баба
24/02
Трамп обвинил ФБР в неспособности остановить утечки секретной информации
24/02
Трамп назвал СМИ врагами человечества
24/02
Посол Польши обвинил Россию в «желании поссорить» его страну с Украиной
24/02
МОК начал перепроверку допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи
24/02
В Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и бросил гранату в людей
24/02
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
24/02
Пожар в Московском районе унес жизнь человека
24/02
В ДНР заявили о визите Савченко для встречи с украинскими военнопленными
24/02
Знаменитый "NewYorker" в марте превратится в "Нью-Йоркер"
24/02
В Крыму сорвалась со скалы московская альпинистка
24/02
Сенатор Клинцевич: Россия укомплектует ядерные силы до максимально разрешенного СНВ-3 уровня
24/02
В Омске запретили спектакль по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата»
24/02
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
24/02
Пожар в Московском районе потушили
24/02
«Мегу Парнас» эвакуировали
24/02
Три депутата "Истинных финнов" получили выговор за поддержку гей-браков
24/02
У одного из "похитителей" депутата Рады Гончаренко нашли российский паспорт
24/02
Эрдоган приедет в Россию 9 марта
24/02
В Невском районе в 41 дом вернется тепло
24/02
В Киеве изъяли три тонны российского "Боярышника"
24/02
СМИ: У демократов созрел план импичмента Трампа
24/02
Федор Емельяненко: В США ко мне относились хорошо
24/02
Гуляя с собакой по Репино, петербурженка наткнулась на повешенного
24/02
Марин Ле Пен отказалась идти на допрос по делу о финансовых махинациях
24/02
В Твери проверят все медучреждения после пожара в детской больнице
24/02
Курс биткоина бьет рекорды
24/02
Более 40 человек погибли при взрыве на КПП на севере Сирии
24/02
Пожар в Московском районе локализовали
24/02
На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв
24/02
Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
24/02
Двух женщин сбили на тротуаре на севере Петербурга
24/02
Студент колледжа туризма расстрелял автобусную остановку на Васильевском
24/02
СМИ: У новой Nokia 3310 будет цветной экран
24/02
Две иномарки на 10 миллионов рублей угнали в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.02.2017 12:18

Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают

Активиста Ильдара Дадина удерживают в колонии на Алтае из-за того, что сотрудники ФСИН вышли из комнаты видеосвязи в момент оглашения приговора Верховного суда 22 февраля. Глава Общественной наблюдательной комиссии по Алтайскому краю Алексей Белоус рассказал об этом по итогам разговора с Дадиным в колонии в Рубцовске.

Как передает "Дождь", сотрудники ОНК посетили Дадина 25 февраля. Целью визита было узнать причину того, почему активиста удерживают в колонии несмотря на то, что его приговор был отменен Верховным судом России еще 22 февраля.

Дадин объяснил, что в момент оглашения приговора Верховного суда сотрудники ФСИН покинули комнату видеосвязи по его просьбе. Сам он приговор слышал, а тюремщики – нет. Поэтому они не могут освободить Дадина до тех пор, пока в колонию не придет официальная бумага из Верховного суда.

По словам Белоуса, вероятнее всего, Дадина освободят во вторник, 28 февраля.

"(Сотрудники ФСИН) предоставили документ, в котором пояснили, что не могут выпускать, пока не получат документы. Потому что было разъяснение заместителя председателя Верховного суда, в котором указано, что в связи с тем, что имела место подделка решений Верховного суда, ФСИН должен руководствоваться в своих действиях только официальными документами, представленными фельдъегерской или спецслужбой", – сказал правозащитник.

По данным ОНК, Дадин чувствует себя хорошо, он поправился на девять килограммов и ждет освобождения. Об исправительной колонии номер пять, в которой он отбывает наказание после перевода из карельской ИК, Дадин отзывается хорошо.

По данным ТАСС, Европейский суд по правам человека обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его в алтайской колонии.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», — цитирует агентство слова Ксении Костроминой, одного из адвокатов Дадина.

Постановление Верховного суда об отмене приговора Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года лишения свободы по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митинга, было принято 22 февраля.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают
Исаакиевский собор, каким мы его не застали
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
В Омске запретили спектакль по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата»
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
Хельсинки будет давать нелегалам деньги на еду
Развратника из «ВКонтакте» нашли в гореловской тюрьме
Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги
День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
Следующая остановка - Траппист1
«Нельзя постоянно быть героем»
Что значит находка NASA
Ошиблись с Дадиным
Трамп накаркал?
Слово пастырей
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

Исаакиевский собор, каким мы его не застали

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина

«Рождение Красной Армии (Первый бой с немцами под Псковом в 1918 году)». Фрагмент картины.

23 февраля - как легенда стала реальностью

Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.