СМИ: Власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа «наняла» ряд должностных лиц, которые занимаются опровержением в СМИ информации о связях Трампа с Россией, сообщает 25 февраля "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, группа людей обзванивает редакции известных СМИ и опровергает любые материалы о контактах предвыборного штаба Трампа с Россией.

Отмечается, что нанятые лица заявляют о несостоятельности и ложности сведений о связях России и команды Трампа, однако отказываются от подробных комментариев.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает домыслы о связях президента Дональда Трампа с Россией «несуществующей историей».