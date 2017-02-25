СМИ: Власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа «наняла» ряд должностных лиц, которые занимаются опровержением в СМИ информации о связях Трампа с Россией, сообщает 25 февраля "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, группа людей обзванивает редакции известных СМИ и опровергает любые материалы о контактах предвыборного штаба Трампа с Россией.
Отмечается, что нанятые лица заявляют о несостоятельности и ложности сведений о связях России и команды Трампа, однако отказываются от подробных комментариев.
Ранее сообщалось, что Белый дом считает домыслы о связях президента Дональда Трампа с Россией «несуществующей историей».