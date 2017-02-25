Исаакиевский собор, каким мы его не застали

В горном парке Рускеала в Карелии петербургские мастера создали ледовую копию Исаакиевского собора. Околоцерковные споры последних недель этого Исаакия не коснутся - он создан по проекту Антонио Ринальди. Таким собор мы никогда не видели.

Увидеть Исаакиевский собор можно и с основного маршрута горного парка – в "провале", однако лучший вид – из подземного "космоса" – маршрута, который тестируют на этих длинных выходных, а на постоянной основе планируют запустить с марта.

Исаакиевский собор про проекту Ринальди был возведен по указу Екатерины II к 1800 году, но новый двор принял его неблагосклонно, и решили провести новый конкурс на строительство кафедрального собора Империи. Выиграл Огюст Монферран, и именно его помпезное творение украшает сейчас Петербург.

В 2016 году в парке на этом месте был возведен ледяной Казанский собор. С обоими архитектурными шедеврами парк связан исторически: из рускеальского мрамора были выполнены полы в Казанском и им же облицован Исаакиевский собор. Однако до настоящего момента посмотреть на ледовые скульптуры в подземных галереях и гротах могли только экстремалы, спускавшиеся на троллее, все остальные любовались красотами, заглядывая в колодец "провала".

Как рассказали "Фонтанке" в парке, длина нового маршрута вместе с расчищенными штольнями составляет около 800 метров, из них 200 метров составляет плавучая тропа, проложенная по подземному озеру. Такие работы в России произведены впервые. Монтаж шел с ноября 2015 года, затем работы продолжились уже по льду зимой 2016-го, полная отладка завершилась только к августу прошлого года – особенность озера в том, что лед в нем не тает до середины лета, а хрупкие скульптуры изо льда могут простоять как минимум до мая.

Параллельно с установкой понтонов и работами по расчистке штонет и укреплению сводов специалисты занимались художественной подсветкой гротов. Всего установлено около 300 современных светодиодных фонарей, часть из них находится под водой, создавая "космическую" атмосферу.

Пока "подземную Рускеалу" и ледяной Исаакий Антонио Ринальди можно увидеть в тестовом режиме. Впрочем, стоимость прогулки в историю (как Петербурга, так и горного дела) стоит в четыре раза дороже, чем билет в современный Исаакиевский собор.