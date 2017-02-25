Петербурженка обвинила мигранта в надругательстве над ее дочерью

Жительница Невского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее 15-летней дочерью после полуночи 25 февраля. 49-летняя женщина обвинила в этом малознакомого 46-летнего уроженца Таджикистана.

Как стало известно "Фонтанке", преступление, о котором заявила женщина, было, по предварительным данным, совершено в подсобном помещении дома на проспекте Обуховской Обороны около 14 часов 22 февраля. Жертва насилия возвращалась домой после уроков в коррекционной школе.

Материалы проверки переданы в районный отдел следственного комитета для возбуждения уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину разыскивают.