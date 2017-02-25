СМИ: Лондонские сквоттеры заявили об обнаружении документов «Горбачев-фонда»

Лондонские сквоттеры заявили, что обнаружили в одном из особняков в центре города документы «Горбачев-фонда», якобы подписанные лично экс-президентом СССР, и хотят лично пообщаться с Михаилом Горбачевым. Об этом сообщают 25 февраля российские СМИ со ссылкой на газету The Guardian.

По словам сквоттеров, бумаги касаются сотрудничества Горбачева с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями, среди них есть письма экс-президента к транснациональным компаниям с просьбой поддержать работу фонда.

По данным ТАСС, особняк по адресу: Бакингем Гейт, 19, расположен в престижном районе Белгрейвия. В здании, использовавшемся под офисы, размещалась Международная ассоциация по связям с общественностью (International Public Relations Association), сотрудничающая с «Горбачев-фондом». Сквоттеры, занимающие дома богатых, чтобы в них жили бедные, провозгласили особняк своим штабом. Власти уже выдали ордер на выселение активистов из здания.

В пресс-службе «Горбачев-фонда» назвали это сообщение уткой.

«Очередная «утка». У нас никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу, и мы никогда не сотрудничали с упомянутой в них организацией — Международной ассоциацией по связям с общественностью», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы фонда.