Нападение на магазин во Всеволожске закончилось стрельбой
Двое нетрезвых защитников Отечества пришли в «Пятерочку» во Всеволожске с карабином. Они успели напугать посетителей одним выстрелом, а потом были задержаны.
Подробности читайте на 47news.
Двое нетрезвых защитников Отечества пришли в «Пятерочку» во Всеволожске с карабином. Они успели напугать посетителей одним выстрелом, а потом были задержаны.
Подробности читайте на 47news.
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