Алеша не может дышать

Через месяц двухлетнего Алешу ждут в израильской клинике для проведения тяжелой операции. С самого рождения мальчик самостоятельно не может сделать ни единого вздоха. Стоимость операции - больше трех миллионов рублей. Сбор ведет петербургский фонд.

Пархоменко Алёша, 2 года.

Полная дыхательная непроходимость, срастание голосовых связок, трахеостома, состояние после атрезии пищевода.

Стоимость операции в Израиле – 3 172 611 руб.

Собрано на 24 февраля – 171 540 руб.

Алёша не может сделать ни единого вдоха с самого рождения. Сразу после появления на свет у малыша было выявлено органическое поражение ЦНС и тяжёлые пороки развития – атрезия пищевода и стеноз трахеи. Была проведена операция на пищеводе, но стеноз трахеи не смогли вылечить.

Три месяца Алёша находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Чтобы родители смогли забрать малыша из реанимации домой, врачи установили трахеостому – сделали надрез в шее и вставили туда трубочку, такой своеобразный протез для дыхания.

Трахеостома – это спасение, но это временное спасение. Алексей не может говорить из-за неё, не может плавать, ему больно глотать кусочки пищи. Это прямой открытый доступ в лёгкие разным инфекциям. Не говоря уже о том, что малыш может выдернуть трубку, что грозит удушьем. В свои 2 года он ещё не умеет сам стоять и ходить. Но он удивительно любознательный, умненький, веселый по характеру. Не хватает только самого малого – дышать без препятствий.

В России необходимые операции в таком маленьком возрасте не делают и нужно ждать до 5-6 лет. Но это время, которое малышу придётся не жить, а выживать. Такое заболевание можно вылечить даже в 2 годика в Израиле. Семья уже посетила доктора в клинике в декабре 2016 года, где Лёшу тщательно обследовали и поставили диагноз – полная дыхательная непроходимость. Компьютерная томография показала, что её участок небольшой, но он абсолютно не даёт Алёше дышать. Единственный выход – операция по удалению рубцов, расширению и укреплению дыхательного просвета – ларингопластика.

Это сложная многоэтапная операция. И она стоит очень дорого – 62 370 USD, то есть 3 851 971,2 руб. (по курсу Сбербанка 60,76+1 рубль на 9.02.2017). Часть суммы родители уже собрали самостоятельно. Для оплаты счёта им не хватает 51 370 USD, то есть 3 172 611 рубль (по курсу Сбербанка 60,76 + 1 рубль на 09.02.2017). Родители живут в глухой станице, в небольшом домике с печным отоплением, мама не работает и ухаживает за двумя детками, а папа работает и подрабатывает, на нём держится всё хозяйство.

В клинике Алёшу ждут 27 марта 2017 года. Для сбора осталось немного времени.

Страничка Алеши на сайте благотворительного фонда "Алеша".