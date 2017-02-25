В Петергофе на улице нашли потерявшегося ребенка с кубиками

В пригороде Петербурга местная жительница нашла на улице ребенка, который не смог ни назвать своего имени, ни сообщить что-либо о своих родителях и домашнем адресе. Полиция ищет родных малыша.

Как стало известно "Фонтанке", вечером 24 февраля возле дома на Средней улице в Петергофе женщина нашла мальчика на вид лет пяти-шести и обратилась в правоохранительные органы.

Ребенок одет в комбинезон, кофту с капюшоном зеленого цвета и черные тапочки. При себе у него была сумка с кубиками, на которых нарисован алфавит. Из особых примет – косит на левый глаз.

На вопросы ребенок не отвечает, что осложняет поиски его родителей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка. Ведется поиск родителей, в отношении них будет принято процессуальное решение.